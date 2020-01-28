Samanyolu Haber /Gündem / Kuytul: Perinçek'in her istediği yapılıyor /28 Ocak 2020 10:32

Kuytul: Perinçek'in her istediği yapılıyor

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yargıya her istediğini yaptırabildiği için “Yargı altın çağını yaşıyor” ifadesini kullandığı görüşünü dile getirdi.

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Furkan Vakfı mensupları basın açıklaması yapmak üzere Adana Atatürk Parkında bir araya gelirken 22 aylık tutukluluk sonrası tahliye edilen Alparslan Kuytul da programa katıldı.

Kuytul, yargı mensuplarının “Türkiye’deki adaletin işleyişine artık ‘dur’ demesi” gerektiğini söylerken, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetmediği görüşünü savundu.

Kuytul, 'Bütün kirli eller, yargıdan elini çekmelidirler. Yargıya hâkim olanlar, 'Yargı altın devrini yaşıyor' diyor. Doğu Perinçek, '14 yılından beri Türkiye’yi Tayyip Erdoğan yönetmiyor' diyor'' hatırlatması yapan Kuytul, Perinçek'in “Ordu, polis ve Vatan partisi yönetiyor” cevabını verdiğini kaydetti.

Perinçek'in bu sözlerine rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmadığını ve soruşturma açılamadığını ifade eden Kuytul, sözlerine şöyle devam etti:

''Perinçek, ‘Cumhurbaşkanı’nın yolsuzluğuna dair elimde 38 tane dosya var’ demişti. 'Nasıl bunu söylersin? Cumhurbaşkanı’nın yolsuzlukların neymiş, dosyaları savcılara teslim et' denilmiyor. Son aylarda farkındaysanız her gün televizyonlarda her lafı söylüyor. Neden ‘yargı altın çağını yaşıyor’ dediğini anlayabiliyoruz. Çünkü artık her istediklerini yaptırabiliyor. Kimler istediğini yaptırabiliyor ve kimler yargının konumundan memnunsa onlar yargıya hâkim olmuşlardır.''
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