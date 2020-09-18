Kuytul'a hapis cezası

Furkan Vakfı Gönüllülerine, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2016 yılının Mayıs ayında polisle yaşanan arbede sonrası dava açılmıştı. Mahkemenin 9'uncu duruşmasında karar çıktı.

"Polise görevini yaptırmamak" suçundan Alparslan Kuytul hariç tüm sanıklar beraat ederken Kuytul'a 2 yıl 11 ay ceza verildi. Kuytul'un avukatı, yaptığı açıklamada davaya sebep olan durumun basın açıklaması yapmak istenmesiyle ortaya çıktığını belirterek "dosyayı inceleyen herkes görecektir ki yapılmak istenen yalnızca iptal edilen program hakkında bir basın açıklamasıydı." dedi.





Karar temyize götürülecek