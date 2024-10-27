Kuytul'dan Güleçyüz'e destek, Bahçeli'ye tepki: 'Ağır müebbet vermek lazım'

Bu hafta Cuma dersi sonrası Furkan Vakfı gönüllülerinden gelen soruları cevaplayan Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul, ‘’Fethullah Gülen için taziye mesajı yayınladığı gerekçesiyle Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’ün tutuklanması hakkında neler söylemek istersiniz?’’ soruya şöyle cevap verdi:





”GÜLEN’İ İSE 251 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTUYORSUNUZ ONU DA İSPATLAMIŞ DA DEĞİLSİNİ”





‘‘Bir insan kendince uygun görmüş taziye mesajı yayınlamış. Bundan dolayı insan mı tutuklanır? Bakın siz diyorsunuz ki ‘kardeşliği meydana getirmeliyiz, düşman geliyor büyük tehlikeler Türkiye’yi bekliyor, kendi içimizde kardeşliğimiz sağlamalıyız acilen buna ihtiyaç var’. Büyük tehlike varsa, kardeşliğe ihtiyaç olduğumuz bir zamandaysak, birlik, beraberlik lazımsa neden o zaman darbeyle şunla bunla alakası olmayan insanları mahkemelerde, hapislerde süründürüyorsunuz? Bakın Apo’yu bile çıkaracağınız günleri yaşıyorsunuz. Gülen’i ise 251 kişinin ölümünden sorumlu tutuyorsunuz onu da ispatlamış da değilsiniz. Ama PKK ‘açık açık biz yapıyoruz’ diyor, açık açık söylüyor zaten. Onlar zaten bunu inkâr etmiyor. Buna rağmen onlarla görüşmeyi, Apo’yu parlamentoda konuşturmayı teklif ediyorsunuz ama 251 kişinin ölümünden sorumlu tuttuğunuz bir kişi ve birisi onun hakkında taziye mesajı yayınlamış.





”DÜNYANIN NERESİNDE TAZİYE MESAJI YAYINLADI DİYE BİR KİŞİ TUTUKLANMIŞ”





Darbeyi alkışlamamış, bir taziye mesajı yayınladı diye dünyanın neresinde bir adam tutuklanmış ya. Hem ‘kardeşliği sağlayalım önümüzdeki zor günler var, ağır günler var’ diyorsunuz hem de PKK’yla bile kardeşliği sağlamaya çalışıyorsunuz ama bu insanlara bu kadar mesafe koyuyorsunuz, dışlıyorsunuz.





”‘TAZİYE ATANI BİLE HAPSE ATARIZ’ DİYE MESAJ VERİYORLAR BU DA AYRI BİR ZULÜM”





Ya sen taziye yayınlamıyorsan yayınlama diyelim ki o insan yayınlamış. Taziye ne içindir; bir insan ölürse onun sevenleri içindir. Zaten kendisi senin taziyeni duymaz etmez. Onu sevenleri içindir, akrabaları içindir. Birisi taziye yayınladığı için de hapse atılmamalı yani. Bu da başka bir zulüm. Anlaşılır gibi değil yani 50 bin insanın ölümünden sorumlu tutulan bir kişiyi çıkartıp parlamentoda konuşturacağız diyorlar bunlara böyle bir tavır. Taziye atanı bile hapse atarız diye mesaj veriyorlar. Gülen ile ilgili taziye yayınlayan kişi hapse atılacaksa o zaman ‘Apo’yu hapisten çıkartalım getirelim burada partinin başına koyalım, gelsin parlamentoda konuşma yapsın’ diyen adama ne yapmak lazım o zaman? Taziye yayınlayan hapse atılıyorsa Apo’ya bu teklifi yapana ağır müebbet vermek lazım.





”PKK KONUSUNDA BİLE U DÖNÜŞÜ YAPAN BİR DEVLET”





Bizim siyasetçilerimiz gerçekten savruluyorlar. Bir o tarafa bir bu tarafa savruluyorlar. Çünkü kutsalları yok kutsalları. Kutsalın olmazsa savrulursun. Temel doğruların yok, değişmez doğruların yok. Kur’an’ı bilmiyorsun sünneti bilmiyorsun. Kutsal olan Kur’an ve sünnettir. Kutsalın yoksa savrulmaktan kurtulmazsın. Duruma göre, şartlara göre bir şunu söylersin bir bunu söylersin. Çelişki çelişki çelişki…Türkiye şu son 15-20 yılda ne kadar çok U dönüşü yaptı. Böyle bir devlet dünyada yok. PKK konusunda bile U dönüşü yapan bir devlet. Çözüm sürecinde bir U dönüşü şimdi başka bir U dönüşü. Mısır konusunda U dönüşü, Suriye konusunda U dönüşü. Sürekli U dönüşü yapan bir ülke. Çünkü kutsalını kaybetmiş. İslam’ın temel ölçüleri esas alsa hep aynı şekilde gider çünkü İslam değişmez. 50 bin kişinin ölümünden sorumlu Apo’yu parlamentoda konuşturacaklar belli ki partinin başına da geçirecekler. Apoculara af var ama Gülen’e af yok tavrı. Bunu anlayabilen varsa söylesin. Burada bir çelişki yok mu? Hangi akıl bu çelişkiyi görmez ki?





Bu duruma düşüyorlar çünkü kutsalı yok. Ben sürekli aynı çizgide gidiyorum 30 seneki önceki konuşmama da baksan şimdi de bu minvalledir bugün de aynı. Niye çünkü kutsalım var, değişmez doğrularım var. Ayet, hadis değişmez ki. İşte mesele bu.’’