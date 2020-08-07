Samanyolu Haber /Ekonomi / Kuyumcular: Bir gram altının 600 TL'ye ulaşmasını bekliyoruz /07 Ağustos 2020 10:29

Kuyumcular: Bir gram altının 600 TL'ye ulaşmasını bekliyoruz

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini belirterek "Orta ve kısa vadede 500-550 lirayı görecek gibi altın. Yılbaşına da altın 550'in üzerinde 600 liraya yakın bir rakamda olması beklenmekte" ifadelerini kullandı.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekorlar devam ederken altının ons fiyatı psikolojik seviye olan 2 bin doları aştı. Türkiye'de ise altının gram fiyatı son 1 haftada 443 liradan 483 liraya çıktı.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, altının gram fiyatının yıl sonuna kadar 550 lira seviyelerine ulaşmasını beklediklerini belirterek, "Buna paralel olarak Türkiye'de de aynı hareket ve ivmeyi görmekteyiz. İster istemez Türkiye'de de altın fiyatları yukarı doğru hareketlendi. Dün 465 lira olan gram altın fiyatı bugün 480 lira oldu. Gramda 15 lira artış gösterdi. Orta ve kısa vadede 500-550 lirayı görecek gibi altın. Yılbaşına da altın 550'in üzerinde 600 liraya yakın bir rakamda olması beklenmekte" ifadelerini kullandı.

 

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