Kuyumcularda 185 bin TL üzeri işlemlerde kimlik ibrazı istenecek

Kara para aklama ve dolandırıcılık gibi yasa dışı gelirlerin aktarılmasında en çok tercih edilen araçlardan biri altın ve kuyumculuk sektörü oldu. Bu durumu önlemek için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kuyumculuk sektöründe kimlik ibrazını zorunlu hale getiren düzenlemeler getirmişti.
185 BİN TL ÜZERİ İŞLEMLERDE KİMLİK İBRAZI ZORUNLU
MASAK tarafından uygulamaya alınan düzenleme ile 185 bin TL ve üzeri alım-satım işlemlerinde kimlik ibrazı zorunlu kılındı. Ancak bu kural, Türkiye genelindeki pek çok kuyumcu tarafından hala tam anlamıyla uygulanmıyor. Çok sayıda kuyumcu, milyonlarca lira değerindeki işlemlerde dahi kimlik talep etmiyor.
DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK
Bu durumu tersine çevirmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir denetim süreci başlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kuyumculuk ve mücevherat sektörünün Türkiye’de en büyük vergi kaçağına neden olan alanlardan biri olduğunu belirterek, bu sektörü mercek altına alacak yeni bir ekip oluşturulduğunu açıkladı.
YENİ EKİPLER OLUŞTURULACAK
Yeni ekipler, yalnızca kuyumcuların vergi yükümlülüklerini değerlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda kimlik ibrazı düzenlemesine uyulup uyulmadığını da denetleyecek. 185 bin TL’lik sınırın üzerindeki işlemler ile bağlantılı birden fazla işlemin toplamı bu tutarı aştığında, kuyumcuların kimlik bilgilerini alıp almadığı ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit edip etmediği kontrol edilecek.
AYKIRI HAREKET EDEN KUYUMCULARA AĞIR CEZALAR VERİLECEK
Yapılan bu denetimlerin ardından mevzuata aykırı hareket eden kuyumculara ağır cezalar uygulanması planlanıyor. Yeni düzenlemelerin 2025 yılı itibarıyla daha da sıkılaştırılacağı ve belirlenen sınırın üzerindeki işlemlerde kimlik ibraz etmeyen müşterilere hizmet sunan işletmelere ciddi yaptırımlar geleceği belirtiliyor.