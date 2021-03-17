Samanyolu Haber /Ekonomi / Kuyumculardan zorla alınacak 'haraç'ta indirim yapmışlar /17 Mart 2021 10:38

Kuyumculardan zorla alınacak 'haraç'ta indirim yapmışlar

Ekonomide yaşanan büyük kaynak sıkıntısına çare arayan hükümetin, Osmanlı döneminde uygulanan “salma” vergilere benzeyen yöntemle kaynak toplamak için kuyumculardan kamu bankalarına 500'er gram altın teminatı planı, gelen tepkilerin ardından değişikliğe uğradı.

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Ticaret Bakanlığı tarafından kuyumculara yönelik hazırlanan yönetmelik taslakta geçen 500 gram altın teminatının 250 grama düşürüldüğü belirtildi.

Kuyumcular, teminat hesabına yatıracağı altına sektörde kaldığı süre boyunca hiç dokunamayacak, işletemeyecek, kullanamayacak. Sektörün 500 gramlık teminat üzerinden hesaplamalarına göre, taslağın yasalaşması durumunda yaklaşık 17.5 ton altının kamu bankalarına yatırılması gerekecek.

Dünya’dan Özge Yavuz’a konuşan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı (İKO) Mustafa Atayık, bunun bir yasa değil sadece bir yönetmelik taslağı olduğunu, kesinleşmiş bir karar olmadığını söyledi.

Yetkililerle bir araya geldiklerini ifade eden Atayık, “Buna göre taslakta daha önce 500 gram olarak yer alan teminat tutarı 250 grama düşürüldü” dedi.

Atayık şöyle konuştu:

“Yönetmeliğin esnafı zorlayacak ve piyasadaki ticari hayata olumsuz yansıyacak muhtemel maddelerini gerekçeleriyle gündeme getirdik. Görüşme olumlu geçti ve sektör lehine bazı ilerlemeler kaydedildi. Buna göre taslakta daha önce 500 gram olarak yer alan teminat tutarı 250 grama düşürüldü. Ancak sektörün sekteye uğramaması için bunun hiç alınmaması veya yetki belgesi kapsamında bir sözleşmeyle teminat vermeden sorunun çözülmesini talep ettik. Sonuç olarak hiç alınmayacak gibi görünüyor.”

Oda başkanı, bugün 10 ildeki kuyumcu odaları başkanlarıyla bir araya gelerek Ticaret Bakanlığı’na gideceklerini, yetkililere yeniden bir sunum yapacaklarını ifade etti.
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