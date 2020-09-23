Kuyumculuk ve akaryakıt devine operasyon

İstanbul merkezli 12 ilde gerçekte olmayan gemileri varmış gibi göstererek akaryakıt vurgunu yaptığı iddia edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.





Edinilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte belge düzenleyerek olmayan veya faal bulunmayan gemi, yat veya tekne gibi deniz araçlarına akaryakıt alarak kamu kurumlarını dolandırıp haksız kazanç elde ettiği iddiası üzerine Altınbaş grubunu takibe aldı.







Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.





22 MİLYONLUK KAYIP





Mali polisin ilk tespitine göre, 6 aylık süren teknik ve fiziki takipte 22 milyon liralık vergi kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Deniz taşıtlarında Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 0 olması sebebiyle devleti büyük zarara uğratan şebekenin çökertilmesi için operasyon hazırlığı yapıldı.





Haklarında yakalama kararı çıkarılan 60 kişinin gözaltına alınması için dün sabaha karşı 12 ilde baskınlar düzenlendi.





İstanbul Kemerburgaz (Altınbaş) Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş (solda) ile Sofu Altınbaş gözaltına alındı. Sofu Altınbaş'ın sağlık sorunları sebebiyle ifadesinin ardından serbest kaldığı belirtildi.





ALTINBAŞLAR DA GÖZALTINA ALINDI







Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre polis şu ana kadar 35 kişiyi gözaltına aldı.





Soruşturma kapsamında Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş da gözaltına alındı.





Şüphelilere “Suç örgütü kurmak” “üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık" ve “resmi belgede sahtecilik” suçlaması yöneltildi.