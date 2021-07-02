Samanyolu Haber /Ekonomi / Kuzene 10 milyonluk ihale! /02 Temmuz 2021 11:03

Kuzene 10 milyonluk ihale!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında kavgaya neden olduğu iddia edilen ihalelerin ayrıntıları ortaya çıktı.

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İddiaları TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Murat Emir, Soylu’nun kuzeninin hastanelere tıbbi malzeme sattığını belirterek "Sadece bu yılın başında aldıkları ihalelerin toplam bedeli 10 milyon TL. Halk can, AKP rant derdinde" dedi.

CHP’li Emir, Süleyman Soylu’nun medikal işi yaptığı iddia edilen kuzeni Mehmet Soylu’nun kamudan aldığı ihaleleri TBMM gündemine taşıdı.

"Şirketin aldığı son iki ihalenin toplam bedeli 10 milyon TL'yi buluyor"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Mehmet Soylu’nun ortağı olduğu RD Global/Invamed firmasıyla hastanelere tıbbi sarf malzemesi sattığını belirten Emir, "Şirketin aldığı son iki ihalenin toplam bedeli 10 milyon TL’yi buluyor. Devlet Malzeme Ofisi’nin 4 Ocak’ta açtığı 1 milyon 487 bin TL’lik muhtelif sarf malzemesi ihalesi ile 4 Şubat’ta açılan 7 milyon 978 bin 979 TL’lik muhtelif tıbbi sarf malzeme ihalesi yine RD Global / Invamed şirketine gitti" ifadelerini kullandı.

"Kağıt üstünde iki ayrı firma kurmuşlar"

Emir, "yağlı ballı ihalelerin anlaşılmaması için hülleli işlemler yapıldığını" kaydederek, "Şirketin internet sitesine baktığımızda RD Global/Invamed olarak tek bir firma görüyoruz ama kâğıt üzerinde iki ayrı firma kurmuşlar. Biri Mehmet Soylu ve Raşit Dinç’in ortak olduğu RD Global. diğeri de Raşit Dinç’in sahip olduğu Invamed firması. Fakat, kâğıt üzerinde Invamed’le aldıkları ihalelerin işlerini RD Global/Invamed adıyla yapmaya devam ediyorlar" dedi.

Emir, TBMM’ye sunduğu önergesinde Koca’ya şu soruları yöneltti: "Söz konusu ihaleler, Soylu ile Koca arasında sürtüşmeye neden oldu mu? Bu kavganın faturasını halka mı yansıttılar? Geçen yıl nisan ayında ülkeyi kaosa sürükleyen ve son dakika alınan sokağa çıkma yasağının arkasında bu kavga mı vardı?"
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