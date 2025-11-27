Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Akım patlamaının şüphelisi Almanlara verildi /27 Kasım 2025 19:21

Kuzey Akım patlamaının şüphelisi Almanlara verildi

Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz sevk etmek üzere inşa edilen Kuzey Akım boru hatlarına 2022 yılında düzenlenen bombalı saldırının baş zanlısı İtalya'dan Almanya'ya iade edildi.

SHABER3.COM

Alman Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ukrayna vatandaşı Serhii K.'nın Perşembe günü Almanya'ya getirildiği ve Cuma günü tutuklama istemiyle Karlsruhe kentindeki Federal Adalet Mahkemesi soruşturma hakimliğine çıkarılacağı bildirildi.

49 yaşındaki Ukrayna vatandaşı, Kuzey Akım'a yönelik saldırıları koordine etmekle suçlanıyor ve olayın baş zanlısı olarak kabul ediliyor. Üç ay önce ailesiyle birlikte tatil için gittiği İtalya'da yakalanan K., iade talebinin reddi için çeşitli itirazlarda bulunmuş ancak İtalyan Yüksek Mahkemesi Çarşamba günü zanlının iadesine karar vermişti.

Rus doğal gazının Almanya'ya taşınması için Baltık Denizi'nde inşa edilen Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 2022 yılı Eylül ayında patlamalar meydana gelmiş, hatlar büyük hasar görmüştü. Rusya'nın Ukrayna'ya Şubat 2022'de saldırması nedeniyle ilişkilerin gergin olduğu dönemde Rusya Kuzey Akım 1'deki gaz akışını saldırıdan kısa süre önce durdurmuş, Kuzey Akım 2 ise işletmeye hiç açılmamıştı. Dördü dalgıç yedi şüpheli üzerinde duruluyor

Almanya'da Federal Savcılık 2022 yılı Ekim ayında patlamalarla ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde elde edilen bulgulara göre yedi kişilik bir ekibin yelkenli bir tekneyle Almanya'nın Rostock kentinden yola çıktığı ve Danimarka'ya bağlı Bornholm adası yakınlarında boru hatlarına patlayıcı madde yerleştirdiği üzerinde duruluyor. Sahte kimliklerle bir Alman firmasından kiralandığı tespit edilen yelkenli teknedeki yedi kişiden dördünün dalgıç olduğu düşünülüyor.

Eylül ayı sonunda Polonya'da yine Ukrayna vatandaşı bir şüpheli yakalanmıştı. Ancak Polonya'da mahkeme, Almanya'nın dalgıç olarak sabotaj eyleminde yer aldığından şüphelendiği kişiyi iade etmeyi reddederek serbest bırakmıştı
