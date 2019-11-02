Kuzey Irak’ta Türk mallarına ‘Barış Pınarı’ boykotu

Irak’ın kuzeyindeki özerk bölgede yaşayan Kürtler, Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türk mallarını boykot ediyor.





Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimde yaşayan Kürtler Türk mallarını boykota başladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin en çok ticaret yaptığı ülkelerin başında komşu ülkeler Türkiye ve İran geliyor.





Erbil’deki Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Ankara ile güçlü siyasi ve ekonomik bağlara sahip iken, Suleymaniye ve Kerkük’de etkin olan Kürdistan Yurtseverler Birliği daha çok İran’a yakın duruyor. Meyveden, plastik ürünlere, yoğurt ve kozmetik ürünlere kadar Kuzey Irak’taki mağaza, bakkal ve pazar tezgahlarındaki ürünlerin birçoğu Türkiye’den geliyor.





Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığı 9 Ekim’den sonra 12 bin Kürt Suriye’den Irak’taki kamplara sığındı. Fransız Haber Ajansı AFP’ye konuşan bölgedeki bir toptancı Türk mallarına olan talebin yarıya düştüğünü belirtti. Pazarlarda halkın Türkiye’den gelen mallar yerine İran ürünlerini veya alternatiflerini aradığı kaydedildi.