Kuzey Irak’tan bir şehit haberi daha geldi

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada şöyle denildi:





Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yapılan karşı atışlar neticesinde 3 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.





İsim neden yok?







Hazır Şablon metinde şehdin adına bile yer verilmezken, şehit haberinden 6 saat sonra Bakanlığın Twitter hesabınden yine şablon bir görselin üzerinde sadace tarih isim ve fotoğraf değiştirilerik soğuk bir "başsağlığı" mesajı yayınlandı.





Bu mesajda Şehit mehmetçiğin adının Piyede Uzman Çavuş Hakan Bali olduğu görülüdü













Bu da 26 Temmuz tarihinde şehit olan Piyede Uzman Çavuş Halil Çelebi için yayınlanan, samimiyetten uzak şablon taziye mesajı.







