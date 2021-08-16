Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Irak'tan üç şehit haberi daha /16 Ağustos 2021 12:01

Kuzey Irak'tan üç şehit haberi daha

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Pençe Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

YİNE İSİM YOK!..

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ve artık 'soğuk bir rutin'e dönüşen bilgilendirmesinde yine şehit olan askerlerin isimleri zikredilmedi.
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