Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda, yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan şehit oldu.





İzmir Foça'da Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevliyken geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde geçici olarak görevlendirilen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan, Kuzey Irak bölgesinde düzenlenen operasyonda atılan havan atışı sonucu şehit oldu.





Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, İlçe Emniyet Müdürü Barış Er, sağlık ekipleri eşliğinde Fatih Durhan'ın şehit haberi aileye verildi.