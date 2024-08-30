Kuzey Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü: Ankara'dan açıklama

Söz konusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır."





Irak Hava Savunma Güçleri, dün (29 Ağustos) Kerkük'te Türkiye'ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğü açıkladı.Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı olayla ilgili teknik araştırmaların sürdüğünü kaydederken Ankara'dan tek açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi.Türkiye ile Irak'ın "terörle mücadelede" ortak iradeye sahip olduğunu kaydeden Keçeli, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın açıklamasına atıf yaptı.Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özetle şu ifadeleri kullandı:"Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir.Irak Ortak Operasyonları'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinde Kerkük'te bir SİHA'nın düştüğü ifade edilerek, bunun Türk SİHA'sı olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.Düşme nedenlerinin ve kazanın koşullarının belirlenmesi amacıyla adli kanıt, hava savunma ve drone operatörlerinden oluşan teknik bir çalışma ekibi oluşturulduğu da bildirilmişti.