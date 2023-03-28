Samanyolu Haber /Ekonomi / Kuzey Irak'tan Türkiye’ye petrol ihracatının durması petrol fiyatlarını yükseltti /28 Mart 2023 06:42

Kuzey Irak'tan Türkiye’ye petrol ihracatının durması petrol fiyatlarını yükseltti

Pazartesi günü petrol fiyatları, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden Türkiye’ye petrol akışının durdurulması üzerine yükseldi.

SHABER3.COM

Petrol akışının durması, Irak’ın Türkiye’ye karşı açtığı tahkim davasını kazanmasının ardından geldi.

Irak, Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çıkardığı petrolü Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak 2014 yılında tahkim davası açmıştı.

Irak’ın bu davayı kazandığını hafta sonu duyurmasının ardından petrol sevkiyatı durduruldu.

Reuters’ın haberine göre bunun üzerine petrol fiyatları haftanın başında üç dolar yükseldi.

Ham petrol vadelileri yüzde 4,2 yükselerek varil başına 78,12 dolara çıktı.

IKBY’den petrol ihracatınn durdurulması petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

ABD merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Again Capital’in ortağı John Kilduff, Reuters’a yaptığı açıklamada, IKBY’den petrol arzının durmasının Rus petrolünün piyasada kendine yer bulmasına karşıt bir etki yaratabileceğini söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, petrol üretimini günde 500 bin varil kesme hedefine yaklaştıklarını açıklamıştı.

Ancak Reuters’ın hesaplamalarına göre Rusya’nın ham petrol ihracatının sabit kalması bekleniyor.

Kilduff, IKBY’de petrol üretiminin azalmasının göze alınamayacağını da ekledi.

ABD’deki bankacılık krizinin hafiflemesi ve Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirileceğini açıklaması da petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

Bölgedeki şirketler zorda kaldı

IKBY’deki petrol şirketleri, sevkiyatın durması üzerine üretimi depolara göndermek zorunda kaldı; ancak bu şirketlerin depolama kapasitelerinin sınırlı olması endişeleri beraberinde getirdi.

Yaşanan son gelişmeler, Irak’ın IKBY’den gelen günlük 450 bin varil üretimi durdurması anlamına geliyor.

Bölgedeki petrol şirketleri ise Irak, Türkiye ve IKBY arasındaki müzakereler sürerken zor bir durumda kaldı.

Bölgede faaliyet gösteren DNO ve Genel Energy şirketleri önümüzdeki birkaç gün üretime devam ettikten ve petrolün depolarda birikmesinin ardından üretimi keseceklerini belirtti.

Bu durum şirketlerin hisselerinin de düşmesine neden oldu.

Londra borsasında işlem gören Genel Energy’nin hisseleri yüzde 16 düştü.

Bölgedeki bir başka şirket olan Gulf Keystone’un hissesi ise yüzde 22 düşüş yaşadı.

Tahkim mahkemesi ayrıca Türkiye'nin Irak yönetimine 1,4 milyar dolar ödemesine karar verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kuzey Irak'tan Türkiye’ye petrol ihracatının durması... Sonraki Haber >>

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

Bu belgesel çok konuşulacak!

Bu belgesel çok konuşulacak!

Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

Tekineş: AKP Adaleti vahşi kabilelerin gerisinde

Tekineş: AKP Adaleti vahşi kabilelerin gerisinde

Serinyol’un Suavi abisi

Serinyol’un Suavi abisi

Ramadan is Here !

Ramadan is Here !

Perinçek Cumhur İttifakı'na katılmak istiyor

Perinçek Cumhur İttifakı'na katılmak istiyor

Şanlıurfa'da bir kez daha sel

Şanlıurfa'da bir kez daha sel

AKP'liler tekme tokat birbirlerine girdi

AKP'liler tekme tokat birbirlerine girdi

Fatih Erbakan'ın dönekliğine Genç Refah'lılar bile şaştı kaldı

Fatih Erbakan'ın dönekliğine Genç Refah'lılar bile şaştı kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:14:02