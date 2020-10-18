Kuzey Kıbrıs Türki Cumhuriyei'inde halk tekrar sandık başında

Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu bugün yapılıyor. İkinci turda, ilk turda en çok oyu alan iki aday olan UBP adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışıyor.





Oy verme süresi bugün saat 08.00 itibariyle başladı, sandıklar 18.00’de kapanacak.





Türkiye menşeli haber sitelerine yasak

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), daha önce verdiği 171/2020 sayılı kararına aykırı olarak bugün, Gezici Kamuoyu Araştırma Raporunu yayınlayan Türkiye’de yer alan bazı haber sitelerine, belirtilen karara uyuncaya kadar erişim engeli getirdi.





Kuzey Kıbrıs’tan yayın yasağı getirilen sitelere erişim sağlanamayacak.