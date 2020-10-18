Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Kıbrıs Türki Cumhuriyei'inde halk tekrar sandık başında /18 Ekim 2020 10:18

Kuzey Kıbrıs Türki Cumhuriyei'inde halk tekrar sandık başında

Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu için halk tekrar sandık başında. Seçmenlerin UBP adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı arasında tercih yapması gerekiyor

SHABER3.COM

Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu bugün yapılıyor. İkinci turda, ilk turda en çok oyu alan iki aday olan UBP adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışıyor.

Oy verme süresi bugün saat 08.00 itibariyle başladı, sandıklar 18.00’de kapanacak.

Türkiye menşeli haber sitelerine yasak
Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), daha önce verdiği 171/2020 sayılı kararına aykırı olarak bugün, Gezici Kamuoyu Araştırma Raporunu yayınlayan Türkiye’de yer alan bazı haber sitelerine, belirtilen karara uyuncaya kadar erişim engeli getirdi.

Kuzey Kıbrıs’tan yayın yasağı getirilen sitelere erişim sağlanamayacak.
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