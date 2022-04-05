Kuzey Kıbrıs'ta enflasyon yüzde 83.19 oldu

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kuzey Kıbrıs'ta Mart ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 13,05, yıllık yüzde 83,19 artış gösterdi. Kuzey Kıbrıs'ta Mart ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 13,05, yıllık yüzde 83,19 artış gösterdi.





Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 27.92 ile Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda gerçekleşti. Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 20,02, Ulaştırma ana grubunda yüzde 18.65, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 9.75, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 9.32, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 9.04, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 9.00, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 7.21, Sağlık ana grubunda yüzde 3.47, Haberleşme ana grubunda yüzde 2.33 ve Eğitim ana grubunda yüzde 1.76 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 1.39 azalış gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 13.05, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27.73 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83.19 değişim gerçekleşti.