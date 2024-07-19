Kuzey Kıbrıs'ta konuşan Özel'den Erdoğan'a çağrı: Bu uygulama sona erdirilmeli

Özel, “Ben Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ı Kıbrıs’taki tüm partilerle görüşmeye ve Kıbrıs’ta her geçen gün gücü artan, anketlerde güçlendiğini hep birlikte takip ettiğimiz Cumhuriyetçi Türk Partisi gibi bir partiyi mutlaka, belki de bu ziyaretinde kabul edip görüşmeye, diyalog zemini içinde olmaya davet ediyorum. Bu hepinizin faydasınadır” dedi.





"Ambargolar ile Kıbrıs Türkü'nü çökertmek ve diz çöktürmek için her şeyi yapıyorlar. Dayatmayla ve zorla bir çözüme götürmek için. 'Biz bunu kabul etmeyeceğiz' dedik ve egemenliğimiz tanınmadan masaya oturmayacağımızı söyledik. Şimdi onu bekliyoruz. Bir anlaşma olacaksa mutlak surette KKTC'nin, yani Kıbrıs'ın kuzeyindeki egemen Türk devleti bu anlaşmanın bir parçası olmak zorundadır."





Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs ziyaretindeki ikinci gününde ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuzey Kıbrıs'taki partiler arasında 'ayrımcılık yapmama' çağrısı yaptı.CTP için 'kardeş partimiz' diyen CHP lideri, "50 yıl önce olduğu gibi 50 yıl sonra da barışı savunuyoruz. Kıbrıs Türklerinin mutluluğunu savunuyoruz. İyi bir yaşam sürmelerini, özgür olmalarını savunuyoruz" dedi.Özgür Özel, daha sonra Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi.Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Ersin Tatar, yeni bir yola girdiklerini ve eşit uluslararası temsili teyit edilmeden müzakere masasına oturmayacaklarını söyledi:Özgür Özel ise Sosyalist Enternasyonel ve Avrupa Sosyalist Partisi'ndeki bütün temaslarında Kuzey Kıbrıs'a haksızlık yapıldığını ilettiğini söyledi. Özel, şunları söyledi:"Elbette barışı savunuyoruz, çözümü savunuyoruz. Bugün Kıbrıs Türkleri'nin elbette sorunları var. Sporcularımızın sorunları var, ticaret hayatında olanların sorunları var, üniversitelerimiz sorun yaşıyor. Bu zorlukların hepsinin aşılması için en güçlü şekilde KKTC'nin arkasında durma zaruretimiz var.Biz Kıbrıs'ı bir bütün olarak sahipleniyoruz. Dün TBMM'nin bütün dünyaya verdiği kuvvetli mesajı Kıbrıs'ta da iktidarıyla muhalefetiyle hep birlikte verilmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün fikir ayrılıklarının değil KKTC'nin ve Türkiye'nin ortak menfaatleri için bir ve birlikte olmak zamanıdır, bunun için buradayız."Mümkün olan en geniş şekilde Kuzey Kıbrıs'taki partilerle temas kurduklarını belirten Özel, Kuzey Kıbrıs'taki paylaşımları nedeniyle Türkiye'ye alınmayan kişiler hakkında şöyle konuştu:"CHP'nin Kıbrıs konusunda verdiği destek burada da hep takdirle karşılanıyor. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yurt dışında da Kıbrıs'taki haklı tezlerimizi savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'ta sosyal medya paylaşımı yapmış, ya da bir yerde görüşünü açıklamış ve bu görüş Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenleri rahatsız etmiş. Buradaki basit eleştirileri de not edilmiş ve 18 KKTC vatandaşı Türkiye'ye alınmayıp geri gönderilmiş. Bundan Kıbrıs'ın da bizim de faydamız yok. Sayın Erdoğan'a da yarın ifade edeceğim. Bu uygulamanın sona erdirilmesi lazım."