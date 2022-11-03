Kuzey Kore 3 füze fırlattı, Japonya alarma geçti





İlk füze sonrası Yamagata, Niigata ve Miyagi eyaletlerinde faaliyete geçen "J-Alert" erken uyarı sistemi mesajında halkın binalarda kalması istendi.





Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemelerini "tahammül edilemez" şeklinde niteledi.

Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin fırlattığı 3 füzeden ilkinin, Japonya üzerinden geçerek Pasifik'e düştüğü bilgisinin geri çekildiğini bildirdi.Füzenin radardan kaybolduğu ve Japonya üzerinden geçiş yapmadığı belirtildi.İlk füzenin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) düştüğü tahmin ediliyor.Devlet televizyonu NHK, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.51, 08.41 ve 08.51'de fırlattığı füzelerin, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) düştüğünü açıkladı.Üç eyaleti kapsayan halka yönelik uyarının, söz konusu "füzenin Japonya'ya doğru yaklaştığının fark edilmesi sonrası" yapıldığı ifade edildi.Başbakan Kişida, ilk fırlatılan füzenin kıtalararası balistik tip füze (ICBM) olduğunun tahmin edildiğini söyledi.Kişida, karşı hamlelerin alınmasına yönelik ABD ve Güney Kore ile iş birliğinin sürdürüleceğini kaydetti.Ayrıca, denemeler sonrası bölge genelinde seyreden deniz ve hava taşıtlarına yönelik hasar tespit edilmediği kaydedildi.Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, "(ilk füzenin) radardan kayboluşunun nedeninin araştırıldığını" açıkladı.Peş peşe denemelerÖte yandan Japonya Sahil Güvenliği (KAIHO) ilk deneme sonrası, Kuzey Kore'nin iki füze daha fırlattığını açıkladı.Diğer iki füzenin Japon Denizine (Doğu Denizi) düştüğü bildirildi.