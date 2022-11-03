Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore 3 füze fırlattı, Japonya alarma geçti /03 Kasım 2022 09:50

Kuzey Kore 3 füze fırlattı, Japonya alarma geçti

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin 3 füze denemesi yaptığını ve ilk füzenin Japonya üzerinden geçtiği bilgisini paylaştı. Tokyo daha sonra bu bilgiyi geri çekti.

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Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin fırlattığı 3 füzeden ilkinin, Japonya üzerinden geçerek Pasifik'e düştüğü bilgisinin geri çekildiğini bildirdi.

Füzenin radardan kaybolduğu ve Japonya üzerinden geçiş yapmadığı belirtildi.

İlk füzenin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) düştüğü tahmin ediliyor.

Devlet televizyonu NHK, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.51, 08.41 ve 08.51'de fırlattığı füzelerin, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) düştüğünü açıkladı.

Halka uyarı verildi

İlk füze sonrası Yamagata, Niigata ve Miyagi eyaletlerinde faaliyete geçen "J-Alert" erken uyarı sistemi mesajında halkın binalarda kalması istendi.

Üç eyaleti kapsayan halka yönelik uyarının, söz konusu "füzenin Japonya'ya doğru yaklaştığının fark edilmesi sonrası" yapıldığı ifade edildi.

ICBM tahmini

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemelerini "tahammül edilemez" şeklinde niteledi.

Başbakan Kişida, ilk fırlatılan füzenin kıtalararası balistik tip füze (ICBM) olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Kişida, karşı hamlelerin alınmasına yönelik ABD ve Güney Kore ile iş birliğinin sürdürüleceğini kaydetti.

Ayrıca, denemeler sonrası bölge genelinde seyreden deniz ve hava taşıtlarına yönelik hasar tespit edilmediği kaydedildi.

Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, "(ilk füzenin) radardan kayboluşunun nedeninin araştırıldığını" açıkladı.

Peş peşe denemeler
Öte yandan Japonya Sahil Güvenliği (KAIHO) ilk deneme sonrası, Kuzey Kore'nin iki füze daha fırlattığını açıkladı.

Diğer iki füzenin Japon Denizine (Doğu Denizi) düştüğü bildirildi.
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