Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi /12 Ekim 2020 10:42

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore'de İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle, Devlet Başkanı Kim Jong-un da katıldığı ve füzelerin sergilendiği bir resmi geçit töreni yapıldı.

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Nadiren gece saatlerinde yapılan resmi geçitler, genelde ülkenin yeni füzeleri ve silahlarını göstermek için kullanılıyor. Uzmanlar, sabaha karşı yapılan törende kıtalararası füzelerin de net bir şekilde görüldüğünü söyledi. Bu, Kuzey Kore'de son iki yıldır yapılan ilk askeri geçit töreni ve ABD'deki başkanlık seçimlerinden haftalar önce düzenlendi. Kuzey Kore, Donald Trump ve Kim Jong-un'un 2018'deki ilk zirvelerinden bu yana resmi geçit törenlerinde hiç balistik füze kullanmıyordu. Kuzey Kore Ordusu'na göre tören, yerel saatle sabaha karşı, gün doğmadan yapıldı. Törenin neden bu kadar erken bir saatte yapıldığı bilinmiyor. Törene hiçbir yabancı medya ve yabancı ülke vatandaşı alınmadı.
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