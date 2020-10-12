Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Nadiren gece saatlerinde yapılan resmi geçitler, genelde ülkenin yeni füzeleri ve silahlarını göstermek için kullanılıyor. Uzmanlar, sabaha karşı yapılan törende kıtalararası füzelerin de net bir şekilde görüldüğünü söyledi. Bu, Kuzey Kore'de son iki yıldır yapılan ilk askeri geçit töreni ve ABD'deki başkanlık seçimlerinden haftalar önce düzenlendi. Kuzey Kore, Donald Trump ve Kim Jong-un'un 2018'deki ilk zirvelerinden bu yana resmi geçit törenlerinde hiç balistik füze kullanmıyordu. Kuzey Kore Ordusu'na göre tören, yerel saatle sabaha karşı, gün doğmadan yapıldı. Törenin neden bu kadar erken bir saatte yapıldığı bilinmiyor. Törene hiçbir yabancı medya ve yabancı ülke vatandaşı alınmadı.