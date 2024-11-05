Kuzey Kore askeri personeli Rusya’nın Kursk bölgesine ulaştı

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD Dışişleri Bakanlığı, Basın Sözcüsü Matthew Miller, Kursk bölgesinde bulunan bu askerlerin önümüzdeki günlerde Ukrayna’ya karşı çatışmalara katılabileceğini öne sürdü. Ancak ne Moskova ne de Pyongyang bu transferi doğruladı.





Rusya ve Kuzey Kore Arasında Askeri İş Birliği





Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı imzalayarak, taraflardan birinin savaş durumunda olması halinde diğer tarafın askeri yardımda bulunmasını taahhüt etti. Ekim ayında Rusya Parlamentosu bu anlaşmayı onaylamıştı.





Bu gelişme, Güney Kore ve Ukrayna istihbaratının Kuzey Kore birliklerinin Rusya’ya transfer edildiğine dair raporlar yayınlamasının ardından geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Kasım ayı başlarında Ukrayna’daki çatışmalarda Rusya’ya askeri destek sağlanacağını doğrulamış, ancak bu desteğin detaylarına dair bilgi vermemişti.





Putin ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Görüşmesi





Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, Moskova ziyareti kapsamında Kremlin’de Putin ile bir araya geldi. Görüşmede Putin, Kim Jong-un’a samimi selamlarını iletti. Toplantıda iki ülkenin stratejik iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.





Bu temaslar, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve Kuzey Kore’nin Ukrayna’daki savaşta Rusya’ya sağlayabileceği potansiyel askeri destek konularının gündemde önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.