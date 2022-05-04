Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore, balistik füze fırlattı /04 Mayıs 2022 10:49

Kuzey Kore, balistik füze fırlattı

Son dönemde füze programına hız vererek uluslararası alanda tepki çeken Kuzey Kore, bugün yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

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Kuzey Kore'nin bugün bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiği açıklandı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang'ın ülkenin doğu kıyısından bir füze fırlattığını bildirdi. Japonya ordusu da füzenin balistik olduğunu belirtti.

Bu deneme, Kuzey Kore'nin bu sene düzenlediği 14. füze denemesi oldu. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkesinin nükleer gücünü artıracağını söylemişti. Pyongyang, 16 Nisan'da da nükleer kapasitesini güçlendirmek amacıyla bir taktik füze denemesi gerçekleştirmişti.

Son denemenin Güney Kore'de devlet başkanlığı koltuğuna Kuzey Kore'ye karşı katı bir politika izlemesi beklenen Yoon Suk-yeol'un oturmasına bir hafta kala düzenlenmesi dikkat çekti.
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