Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore’den 100 bin asker iddiası /18 Kasım 2024 10:29

Kuzey Kore’den 100 bin asker iddiası

Kuzey Kore’nin, Rusya’ya destek maksatlı 100 bin asker gönderebileceği iddia edildi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Bloomberg iddiasını G20 ülkelerinin istihbarat raporlarına dayandırdı. 

Bloomberg’in yayınladığı ve G20 ülkelerinin istihbarat raporlarına dayandırdığı habere göre, böyle bir adımın henüz kesinleşmediği, ancak olasılığın değerlendirildiği ifade ediliyor.

Raporda, bu ölçekte bir askeri destek sağlanacaksa bunun tek seferde yapılmayacağı, birliklerin dönüşümlü olarak konuşlandırılmasıyla kademeli bir süreç izleneceği belirtiliyor. 

Yetkililer, bu adımın askeri destekten çok daha fazlasını ifade edeceğini ve Ukrayna’daki çatışmaların küresel bir boyuta taşındığını gösterdiğini vurguladı.

Uzmanlara göre, Kuzey Kore’nin Rusya’ya askeri destek sağlaması, Batı’nın savaşla ilgili algısını etkilemek ve Moskova-Pyongyang arasındaki iş birliğini güçlendirmek için önemli bir mesaj taşıyor. Bu durum, Çin ve İran gibi ülkelerin Ukrayna savaşında üstlendiği dolaylı rollerle birlikte, çatışmanın bölgesel bir sorun olmaktan çıkıp küresel güç dengesini etkileyen bir krize dönüştüğüne dair endişeleri artırıyor.
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