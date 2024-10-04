Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un Kore Halk Ordusu (KPA) Özel Kuvvetleri’nin eğitim üssünü denetlediği bildirildi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, burada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Kim, Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik ortamıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.







Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un 1 Ekim’de kutlanan Silahlı Kuvvetler Günü’nde “Kuzey Kore rejiminin sonunu getirme blöfü yaptığını” ifade eden Kim, dünyanın böyle zayıf söylemlere güldüğünü söyledi.





“NÜKLEER GÜCÜ GERİ DÖNÜLEMEZ ŞEKİLDE GÜVENCEYE ALDIK”

Düşmanların tehditkâr söylem ve eylemleriyle Kuzey Kore’nin askeri gücünü ve nükleer silah kapasitesini elinden alamayacağını vurgulayan Kim, “Kuzey Kore nükleer bir güç olma potansiyelini ve yeteneğini geri dönülmez bir şekilde güvence altına almıştır” dedi.





Güney Kore’yi ABD’ye fazla güvenmemesi konusunda uyaran Kim, “Pervasızlığa kapılan düşman defalarca yaptığımız uyarıları dikkate almayarak ve ABD ile ittifakına aşırı güvenerek ülkemizin egemenliğine karşı silahlı güce başvurursa, Kuzey Kore nükleer silahlar da dahil sahip olduğu tüm saldırı araçlarını tereddüt etmeden kullanacaktır" şeklinde konuştu.





Kim, Kuzey Kore’nin askeri gücünü geliştirmenin düşmanı kontrol altında tutmanın ve ülkeyi savunmanın tek garantisi olduğunu da sözlerine ekledi.







NE OLMUŞTU?

Güney Kore, ordusunun 76. kuruluş yıl dönümünü 1 Ekim’deki Silah Kuvvetler Günü ile kutlamıştı.





Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise düzenlenen törende yaptığı konuşmada Kuzey Kore’nin provokasyonlarına sert şekilde karşılık verileceğini söylemişti.





Nükleer silah kullanması halinde bunun Kuzey Kore rejiminin sonu olacağı uyarısında bulunan Yoon, "Kuzey Kore nükleer silahlarını kullanmaya kalkışırsa, ordumuz ve Güney Kore-ABD ittifakı tarafından kararlı ve ezici bir yanıtla karşılaşacaktır" ifadelerini kullanmıştı.