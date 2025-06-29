Kuzey Kore’den Rusya’ya 'örtülü asker sevkiyatı'

Samanyoluhaber.com - Moskova





Güney Kore Parlamento kaynaklarına göre, Temmuz-Ağustos aylarında 6 bin Kuzey Koreli askerin Rusya'ya gönderilmesinin gündemde olduğu belirtildi.





Güney Koreli askeri yetkililer tarafından yapılan bir brifingte, söz konusu askerlerin 1.000'inin mayın temizleme uzmanı (saper), 5.000'inin ise askeri inşaat birimlerinden oluştuğu öne sürüldü. Resmi açıklamalarda bu personelin Kursk bölgesinin yeniden inşası ve özel askeri operasyon bölgesindeki altyapı çalışmalarında kullanılacağı iddia edilse de, Güney Koreli yetkililer bunun bir "örtülü asker sevkiyatı" olduğu görüşünde.





Donbas bölgesi savunma hatlarının güçlendirilmesinde Koreli askerler





Brifingte dikkat çeken diğer bir detay ise geçen yıl sonbaharından bu yana Rusya'ya 10-12 bin Kuzey Koreli askerin geldiği, 2024 başından itibaren ise 3-4 bin ek personelin bölgeye ulaştığı yönündeki iddialar oldu. Bu askerlerin Donbas bölgesindeki savunma hatlarının güçlendirilmesinde kullanıldığı tahmin ediliyor.





İddialara göre iki ülke arasındaki işbirliği yalnızca insan gücüyle sınırlı değil. Kuzey Kore'nin Rusya'ya sağladığı mühimmat ve füze desteğine karşılık olarak Moskova'nın Pyongyang'a uydu teknolojileri ve balistik füze sistemleri konusunda danışmanlık verdiği öne sürülüyor. Bu işbirliğinin Kuzey Kore'nin askeri uzay programını hızlandırabileceği endişeleri dile getiriliyor.





Rusya-Kuzey Kore stratejik ortaklık derinleşiyor





Askeri uzmanlar, bu gelişmeleri Rusya'nın Batı yaptırımlarına rağmen savaş kabiliyetini sürdürme çabası olarak yorumluyor. Kuzey Kore'nin ise ekonomik zorluklar içinde olduğu bir dönemde askeri teknoloji transferi karşılığında kaynak elde ettiği belirtiliyor.





Ukrayna cephesinde insan gücü sıkıntısı çeken Rus ordusunun, bu işbirliği sayesinde ikmal hatlarını güvence altına almayı hedeflediği ifade ediliyor. Uluslararası gözlemciler, bu askeri hareketliliğin Kore Yarımadası'ndaki gerilimi artırabileceği uyarısında bulunurken, ABD ve müttefiklerinin konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

Rusya ve Kuzey Kore yetkilileri ise şimdilik iddialara yanıt vermiş değil.