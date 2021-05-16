Samanyolu Haber /Spor / Kuzey Kore Dünya Kupası'ndan çekildi /16 Mayıs 2021 15:48

Kuzey Kore Dünya Kupası'ndan çekildi

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin ikinci turunda mücadele eden Kuzey Kore, organizasyondan çekilme kararı aldı.

SHABER3.COM

Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin elemelerden çekildiği ve konunun FIFA'ya iletildiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin kararına ilişkin gerekçe açıklanmazken, Güney Kore medyası Covid-19 salgını nedeniyle böyle bir adım atıldığını yazdı.

Asya Elemeleri'nin ikinci turundaki H Grubu'nda Güney Kore, Türkmenistan, Lübnan ve Sri Lanka ile mücadele eden Kuzey Kore, 4. sırada yer alıyordu.

Kuzey Kore nisan başında, sporcularını Covid-19 salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıklamıştı. Böylece temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildiğini bildiren ilk ülke Kuzey Kore olmuştu.


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