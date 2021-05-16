Kuzey Kore Dünya Kupası'ndan çekildi

Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin elemelerden çekildiği ve konunun FIFA'ya iletildiği belirtildi.







Kuzey Kore'nin kararına ilişkin gerekçe açıklanmazken, Güney Kore medyası Covid-19 salgını nedeniyle böyle bir adım atıldığını yazdı.





Asya Elemeleri'nin ikinci turundaki H Grubu'nda Güney Kore, Türkmenistan, Lübnan ve Sri Lanka ile mücadele eden Kuzey Kore, 4. sırada yer alıyordu.





Kuzey Kore nisan başında, sporcularını Covid-19 salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıklamıştı. Böylece temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildiğini bildiren ilk ülke Kuzey Kore olmuştu.







