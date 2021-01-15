Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Kore Dünyaya şov yapt /15 Ocak 2021 11:38

Kuzey Kore Dünyaya şov yapt

Kuzey Kore'de İşçi Partisi Kongresi'nin bitişinin ardından düzenlenen devasa askeri geçit töreni Dünya Basınının gündeminde ilk sıralarda yer aldı . Yüzbinlerce asker ve sivilin katıldığı geçit töreninde koronavirüs salgınına karşı herhangi bir önlem alınmaması dikkatlerden kaçmadı.

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Kuzey Kore'de büyük İşçi Partisi Kongresi'nin bitiminin hemen ardından askeri geçit töreni düzenledi, denizaltından fırlatılan yeni balistik füzelerini tanıttı.

Başkent Pyongyang'daki Kim Il-sung Meydanı'nda düzenlenen töreni, deri ceket ve kürklü şapkasıyla dikkat çeken lider Kim Jong-un da izledi.

Kuzey Kore Devlet Televizyonu, başkent Pyongyang’da düzenlenen askerî geçit törenine ait çarpıcı görüntüler yayınladı. Birçok uzman askerî geçit töreninin 4 yıl aradan sonra koronavirüs salgınına rağmen toplanan parti kongresinin ardından yapılmasını ‘ABD’nin yeni başkanına mesaj’ olarak değerlendirdi.


Kuzey Kore yönetiminin ABD’nin yeni başkanına mesaj vermek istediği askeri geçit töreninde, denizaltılardan atılan yeni balistik füzeler ve diğer birçok yeni askeri ekipman tanıtıldı.  Törende koronavirüs salgınına karşı hiçbir tedbir alınmaması dünya basınında geniş yer buldu.


Sekiz günün ardından salı günü sona eren parti kongresinde Kim Jong’un ülkesinin nükleer programı, koronavirüs salgınıyla mücadele, ekinleri yok eden doğal afetler ve ABD öncülüğündeki yaptırımlar konusunda açıklamalar yaptı.


Uzmanlar ekonomik sıkıntılar ve ABD ile nükleer silahlar konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un 9 yıllık iktidarının en zor günlerini yaşadığını söyledi.


Kuzey Kore Devlet Televizyonu, liderin başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı’da siyah kürk, şapka ve deri trençkot giyerek, binlerce asker ve sivili selamladığı görüntüleri paylaştı.

Devlet televizyonu tarafından paylaşılan görüntülerde görünen, denizaltılardan fırlatılan yeni geliştirilmiş balistik füzeler ve önceden test edilen füze sistemlerinin modifiye edilmiş versiyonları dünyada büyük yankı uyandırdı.


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