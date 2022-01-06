Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Kore hipersonik füze denemesini doğruladı /06 Ocak 2022 13:56

Kuzey Kore hipersonik füze denemesini doğruladı

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesini doğruladı. Devlet kontrolündeki Rodong Sinmun Gazetesi, test edilen silahın yeni bir hipersonik füze olduğunu duyururken, 700 kilometre uzaklıktaki hedefin başarı ile vurulduğu açıklandı.

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Kuzey Kore yönetimi, dün gerçekleştirdiği yeni füze denemesi ile uluslararası kamuoyunu alarma geçiren son silah testini doğruladı. Devlet kontrolündeki Rodong Sinmun Gazetesi tarafından yayınlanan haberde, Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi öncülüğünde geliştirilen yeni bir hipersonik füzenin test edildiği bildirildi.

YAKIT TEKNOLOJİSİ DE TEST EDİLDİ

700 kilometre uzaklıkta belirlenen hedefin başarı ile vurulduğu kaydedilen haberde, füze denemesine iktidardaki İşçi Partisi ve Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi yöneticilerinin de katıldığı vurgulandı. Ayrıca füzede kullanılan yakıt teknolojisinin zorlu kış koşullarında kullanımının da başarı ile test edildiği belirtildi.
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