Kuzey Kore iki füze daha fırlattı

"Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyinin eylemsizliğini avantaja dönüştürdü"





Bu arada Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, ülkedeki J-Alert erken uyarı sisteminde salı günü altı belediyede meydana gelen arızaların, Kuzey Kore'nin balistik füzesi konusunda bölge sakinlerini doğru bir şekilde uyaramamasına neden olduğunu bildirdi.

Son füzenin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ronald Reagan uçak gemisinin, Güney Kore ile ortak tatbikat için bölgeye yeniden konuşlandırılması sonrasında fırlatılması dikkati çekti.Pyongyang'ın Amerikan savaş gemisinin bölgeye gelmesi ve daha önceki füze denemeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanmasına cevap verdiği belirtildi.Son füzenin fırlatılmasından kısa süre önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Kuzey Kore'nin faaliyetleri görüşülmüştü. Rusya ve Çin'in, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ABD'nin bölgedeki eylemlerinin sebep olduğu yönündeki tepkisi sonrası BMGK ikiye bölündü ve herhangi bir karar alınamadı.Güney Kore Genelkurmayı, kısa menzilli iki balistik füzenin, Pyongyang yakınlarındaki Samsok bölgesinden yerel saatle 06.01 ve 06.23'te fırlatıldığı bilgisini paylaştı.Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, biri 350 ve diğeri 800 kilometre irtifaya ulaşan füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü söyledi.Füzelerin düştüğü Japon Denizi'nde seyreden gemi ve uçaklarda hasar saptanmadığını kaydeden Bakan Hamada, Kuzey Kore'ye protesto notası verildiğini belirtti.Denemeyi kınayan Japonya Başbakanı Fumio Kişida, son dönemde Pyongyang yönetiminin çok sayıda kayda geçen füze denemelerinin "kesinlikle kabul edilemeyeceğini" dile getirdi.Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi Kimihiro İşikane, son denemeyle Kuzey Kore'nin, "BM Güvenlik Konseyinin eylemsizliğini avantaja dönüştürdüğünü" gösterdiğini söyledi.Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.Azami 1000 kilometre irtifaya ulaşan ve 4 bin 600 kilometre seyreden füzenin olası tehdidine karşı, bölgedeki Japon halkına yönelik, binalardan ayrılmamaları uyarısı yapılmıştı.2022 başından beri Pyongyang yönetiminin, Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek, 20'yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.Japonya İçişleri Bakanı Minoru Terada, yaptığı açıklamada, "Sebebini belirlemek ve benzer durumların tekrarını önlemek için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.Bazı kentlerde ise uyarının füzenin fırlatılmasından 1 saat sonra manuel olarak yapıldığı aktarıldı.