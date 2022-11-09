Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore, Japon Denizi'ne bir füze daha attı /09 Kasım 2022 11:15

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne bir füze daha attı

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu.

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Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin bu yıl 32. kez füze denemesi kapsamında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığı ifade edildi.

Füzenin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Japonya Sahil Güvenliği (KAIHO), söz konusu füzenin düştüğü bölgede hasar tespit faaliyetinin sürdüğünü bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin doğu kıyılarına fırlattığı balistik füzenin türünün saptanmaya çalışıldığı kaydedildi.

Güney Kore daha sonra denizden çıkarıldığını belirttiği karadan havaya SA-5 füzesinin parçalarını uluslararası basına gösterdi.
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