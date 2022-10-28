Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore, Japon Denizi'ne iki adet balistik füze fırlattı /28 Ekim 2022 11:49

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne iki adet balistik füze fırlattı

ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri hava tatbikatı öncesinde Kuzey Kore, Japon Denizi'ne iki adet balistik füze fırlattı.

SHABER3.COM

Güney Kore Genelkurmayı ve Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmayına göre, kısa menzilli iki balistik füze, Kuzey Kore'nin güneydoğusundaki Kangwon bölgesinden Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatıldı.

Denemelerin yerel saatle öğleyin 11.59 ve 12.18'de gerçekleştiği kaydedildi.

Japon hükümeti füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü ve bölgede seyreden gemi ve uçaklarda hasar saptanmadığını açıkladı.

Füze denemelerinin, ABD ile Güney Kore'nin hafta başında ortak askeri hava tatbikatı düzenlemesinin öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Pyongyang yönetimi, 2022 başından beri, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 28. denemesini gerçekleştirmiş oldu
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