Kuzey Kore lideri Kim Jong Un iyileşti, ülkede Covid-19'a karşı zafer ilan edildi

Kuzey Kore devlet medyasından alınan yeni bir rapora göre, Covid-19’a yakalanan Kuzey Kore diktatörü Kim Jong Un, Covid-19’u yenmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde Covid-19’a yakalanan ve yüksek ateşi olan Kim Jong Un, hastalığı atlattıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyerek zafer açıklamasında bulundu.





Kim Jong Un, Pyongyang’da yaptığı açıklamada, “Uzun süredir acı veren karantina savaşı nihayet sona erdi ve bugün ciddi bir şekilde zafer ilan edebiliyoruz,” dedi. Kim Jong Un, yalnızca kendisinin hastalığı atlatmasına ilişkin değil, ülkenin genelinde görülen Covid-19 ölümlerinin azlığına işaret ederek bu açıklamayı yaparken, tüm dünyayı 2 yılı aşkın bir süredir sarsan Covid-19 salgınına kıyasla, Kuzey Kore ilk vakasını bu yıl 12 Mayıs’da bildirmişti. Vakaların bu kadar geç görünmesinin oldukça ilginç olması ayrı bir konu. Ancak açıklanan vaka sayıları kısa sürede hızlı bir tırmanışa geçmiş ve haziran ayına gelindiğinde ülkede 4.7 milyondan fazla vaka görüldüğü rapor edilmişti. Buna karşın açıklanan ölüm sayısı ise sadece 74.



