Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Yo-jong'a daha fazla yetki devretti

Kim Yo-jong kimdir?

Kim Yo-jong, Kuzey Kore liderinin kardeşleri arasında ona en yakın ve güçlü müttefiki olarak tanımlanıyor.

1987 doğumlu ve ağabeyinden dört yaş küçük olan Kim Yo-jong, onunla aynı dönemde İsviçre'nin Bern kentinde eğitim gördü.

Kim Yo-jong, Şubat 2018'de ağabeyini temsilen, Güney Kore'de yapılan Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katıldığında ilk kez dikkatleri çekmişti. Kim ailesinden biri ilk kez Güney Kore'ye gitmişti.





Ayrıca ağabeyi ile uluslararası zirvelerde görev aldı. Bunlar arasında Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan zirveler de bulunuyor.









Kim Yo-jong şüphesiz yükselişte.





Bazı uzmanlar, Kuzey ve Güney Kore arasında bu yıl başlarında yaşanan krizin Yo-jong'a daha fazla platform sağlama amacıyla çıkarıldığı kanısında.





Kim Yo-jong Mart'ta kamuoyuna ilk açıklamasını yapmış, Güney Kore'yi şiddetle kınamıştı. Daha sonra da "Yüksek Lider, Parti ve devlet tarafından kendisine yetki verildiğini" söyledi.





Ayrıca Kim Jong-un ile Trump arasında bu yıl içinde bir zirve olabileceğini, "Kuzey Kore'nin ABD'ye yönelik en küçük bir tehdit teşkil etme niyeti olmadığını" yazdı.





Tüm bunlar Kim Yo-jong'a ABD ve Güney Kore'ye yönelik politikaları etkilemesi için sorumluluk verilmiş olabileceğini gösteriyor.





Kim Yo-jong'un yetkilerinin artırılması, Kuzey Kore lideri olarak ağabeyinin yerine geçeceği anlamına gelmediğini söylüyor. Yetkisi artırılan tek danışman da değil. Ayrıca istihbarat açıklamasında, Kim Jong-un'un genel kontrolü elinde tuttuğu vurgulanıyor.