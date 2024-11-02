Kuzey Kore lideri Ukrayna savaşının başından beri Rusya’ya destek talimatı verdi

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Choi Song Hee, Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile Moskova'da yaptığı görüşmede, Devlet Başkanı Kim Jong-un’un Ukrayna’daki askeri operasyonun başından itibaren Rusya’ya destek talimatı verdiğini açıkladı.



Choi, Kim’in “Rus ordusunu kutsal savaşlarında desteklemek” amacıyla net bir tavır aldığını belirtti. Bu açıklama, Kuzey Kore’nin, Rusya’nın “egemenlik ve güvenlik haklarını koruma” çabasını destekleyeceğine dair bir güvence olarak yorumlandı.



İki ülkenin askeri ve güvenlik servisleri arasında yakın temas var



Lavrov, iki ülkenin askeri ve güvenlik servisleri arasında yakın temasların sürdüğünü vurguladı. Moskova ve Pyongyang arasındaki stratejik ortaklık, Güneydoğu Asya’daki istikrarı sağlamayı hedefleyen askeri işbirliğiyle destekleniyor. Ekim ayında Rusya ile Kuzey Kore arasında onaylanan Stratejik Ortaklık Anlaşması, ülkelerden birine yönelik saldırı durumunda askeri yardım sağlanmasını öngörüyor.



Rusya Dışişleri Bakanı iki ülke arasındaki anlaşmaların halihazırda uygulanmaya başladığını söyledi. Sergey Lavrov, Rusya ve Kuzey Kore'nin askeri ve güvenlik servislerinin çok yakın temas halinde olduğunu ekledi. Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın Kuzeydoğu Asya'daki ve "daha geniş anlamda tüm kıtamızdaki" durumu istikrara kavuşturmak için tasarlandığını söyledi.



24 Ekim'de Devlet Duması, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı. Bu hüküm, ülkelerden birine silahlı saldırı olması durumunda derhal askeri yardım sağlama yükümlülüğü getiriyor. Belge, Vladimir Putin'in Haziran ayında Pyongyang'a yaptığı ziyaret sırasında Rusya ve Kuzey Kore liderleri tarafından imzalandı.