Kuzey Kore nükleer programında 'kritik bir test' gerçekleştirdi









KNCA haber ajansına konuşan bir yetkili, testin Cuma akşamı Sohae Uydu Fırlatma Merkezi'nde başarıyla gerçekleştiğini söyledi. Konuyla ilgili başka bir detay paylaşılmadı.





ABD'nin Kuzey Kore ile nükleer programı hakkında yürüttüğü müzakerelerde bir ilerleme sağlanamadı.





Pyongyang yönetimi ABD'ye müzakerelerde ilerleme sağlamaları için yıl sonuna kadar süre verdi, aksi takdirde "yeni bir yol" izleyeceklerini açıkladı.





Kuzey Kore'nin Cuma akşamı test ettiği şeyin ne olduğu henüz bilinmiyor.



