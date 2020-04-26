Kuzey Kore öldü iddialarını yalanladı: Kim Jong-un aktif şekilde çalışıyor

Güney Kore'nin Yonhap ajansının aktardığına göre KDHC devlet radyosu, Kim'in çalışmalarına aktif şekilde devam ettiğini duyurdu.





Radyodan yayınlanan haberde "Yoldaş Kim, yeni şehir Samjiyon'un kurulmasına yardım eden tüm çalışanlara ve işçilere tüm kalbiyle teşekkür etti" dendi.





Haberde, Kim'in teşekkür mesajını nasıl gönderdiğine dair bir bilgi verilmedi.





'ZYUGANOV, KİM'E TEBRİK TELGRAFI GÖNDERDİ'

Bu arada Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Rusya Komünist Partisi Genel Başkanı Gennadiy Zyuganov'un Kim Jong'un Rusya ziyaretinin 1. yıldönümü vesilesiyle KDHC liderine tebrik telgrafı gönderdiğini belirtti.





CNN, KİM'İN DURUMUNUN CİDDİ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

CNN kanalı, Kim Jong-un'un ameliyat geçirdiği ve durumunun 'ciddi' olduğunu iddia etmiş, KDHC liderinin kalp ameliyatı geçirdiğini ve 'ciddi bir tehlike altında olduğunu' öne sürmüştü.





Güney Kore ise, 'Pyongyang'da özel bir hareket tespit edilmediğini' söyleyerek Kim'in sağlığı üzerindeki korkuları azaltmıştı.





ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde iddialar hakkında yorumda bulunmuş, "İyi olmasını diliyorum" diyerek, Kim ile iyi bir ilişkilerinin olduğunu söylemişti.



