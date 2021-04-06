Kuzey Kore pandemi sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi

Kararın "şaşkınlıkla" karşılandığını bildiren Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yetkilisi, "Tahmin etmemiştik, aniden oldu" ifadesini kullandı.







Güney Kore Birleşme Bakanlığının açıklamasında ise "Hükümetimiz Tokyo Olimpiyatları'nın, Koreler arası uyum ve iş birliğinin artırılmasının yanı sıra Kore Yarımadası'nda barış için fırsat olacağını umuyor" ifadesi kullanıldı.





Kuzey Kore lideri Kim Jong-un daha önce, turnuvaya takım gönderme isteğini açıklamıştı. Ayrıca Güney Kore'deki 2018 Kış Olimpiyatları'na hükümet yetkilileri, performans sanatçıları, gazeteciler ve tamamı kadınlardan oluşan 230 kişilik bir tezahürat grubu ile birlikte 22 sporcu göndermişti.





Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.