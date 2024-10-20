Kuzey Kore Rusya’ya 1.500 Asker Gönderdi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Güney Kore, bu askerlerin 8-13 Ekim tarihleri arasında Rus donanma gemileri ile Vladivostok’a taşındığını belirterek, uydu görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.





Güney Kore kaynakları, bu sevkiyatın önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca Kuzey Kore’nin, Rusya’ya askeri mühimmat desteği sağladığı da raporlandı. Raporlara gore, Ağustos 2023’ten bu yana Kuzey Kore, 13 binden fazla konteyner dolusu askeri mühimmat ve 8 milyondan fazla top ve roket mermisi gönderdi.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Kore’nin Rusya’ya 10 bin asker göndermeye hazırlandığını iddia etmişti. Zelenski, halihazırda belirsiz sayıdaki Kuzey Kore askerinin işgal altındaki Ukrayna topraklarında bulunduğunu belirterek, bu iddiaların istihbarat bilgilerine dayandığını ifade etti.





Güney Kore İstihbarat Servisi, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki doğrudan askeri iş birliğini resmen doğruladı. Bu iş birliği, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşta önemli bir dış destek anlamına gelirken, uluslararası kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.





Kuzey Kore’nin Rusya’ya sağladığı bu askeri destek, Ukrayna-Rusya savaşındaki güç dengeleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı konusunda endişeleri artırıyor.