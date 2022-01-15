Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore tren üzerinden balistik füze fırlattı /15 Ocak 2022 15:09

Kuzey Kore tren üzerinden balistik füze fırlattı

Kuzey Kore'nin, Biden yönetiminin yaptırım kararlarının ardından tren üzerinden balistik füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

SHABER3.COM

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore'nin, önceki füze denemeleri nedeniyle yeni yaptırımlar uygulayan ABD'yi "çatışmacı tutumunu" sürdürmesi halinde daha güçlü ve daha açık bir eylem konusunda uyardığı bir bildiri yayımlamasından saatler sonra, tren üzerinden balistik füze denemesi yaptığı belirtildi.

Haberde, tatbikatın, raylı füze alayının hazırlık durumunun kontrolünü amaçladığı ifade edilerek, test emri alındıktan sonra askerlerin fırlatma alanına hızla hareket ettiği ve iki "taktik güdümlü" füzeyi başarılı şekilde ateşledikleri kaydedildi.

Bu arada Kuzey Kore'de yayın yapan Rodong Sinmun gazetesi, duman altında kalmış vagonlardan fırlatılan iki füzenin fotoğraflarını yayımladı.

Kuzey Kore 12 Ocak'ta ülkede hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füzenin test edildiği bildirilmişti.

ADOLF HİTLER'İN HAYALİYDİ

2. Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler de tren yolu üzerinde hareket eden dev bir savaş makinası hazırlatmıştı. Schwerer Gustav adlı raylar üzerinden hareket eden devasa top, heybetinin aksine o dönem kullanışsızlığıyla tarihe geçmişti.




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kuzey Kore tren üzerinden balistik füze fırlattı Sonraki Haber >>

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

Yandaş isimle sert tartışma

Yandaş isimle sert tartışma

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..

Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç çıkış

Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç çıkış

Cumhur İttifakı'nın kalesinde tepkiler yükseliyor: 'MHP'liyim ama...

Cumhur İttifakı'nın kalesinde tepkiler yükseliyor: 'MHP'liyim ama...

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:44:20