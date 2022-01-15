Kuzey Kore tren üzerinden balistik füze fırlattı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore'nin, önceki füze denemeleri nedeniyle yeni yaptırımlar uygulayan ABD'yi "çatışmacı tutumunu" sürdürmesi halinde daha güçlü ve daha açık bir eylem konusunda uyardığı bir bildiri yayımlamasından saatler sonra, tren üzerinden balistik füze denemesi yaptığı belirtildi.Haberde, tatbikatın, raylı füze alayının hazırlık durumunun kontrolünü amaçladığı ifade edilerek, test emri alındıktan sonra askerlerin fırlatma alanına hızla hareket ettiği ve iki "taktik güdümlü" füzeyi başarılı şekilde ateşledikleri kaydedildi.Bu arada Kuzey Kore'de yayın yapan Rodong Sinmun gazetesi, duman altında kalmış vagonlardan fırlatılan iki füzenin fotoğraflarını yayımladı.Kuzey Kore 12 Ocak'ta ülkede hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füzenin test edildiği bildirilmişti.2. Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler de tren yolu üzerinde hareket eden dev bir savaş makinası hazırlatmıştı.adlı raylar üzerinden hareket eden devasa top, heybetinin aksine o dönem kullanışsızlığıyla tarihe geçmişti.