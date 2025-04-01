Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Kore ve Rusya birleşiyor! /01 Nisan 2025 14:43

Kuzey Kore ve Rusya birleşiyor!

Rusya ile Kuzey Kore arasında 4 kilometrelik bir köprünün yapımına başlanacağı açıklandı. Köprü tamamlandığında iki ülke kara yolu ile birbirine bağlanacak.

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2026 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen 4 kilometre uzunluğundaki köprünün, Kuzey Kore’nin kuzeyi ile doğu Rusya arasında bir bağlantı oluşturacağı belirtildi. Köprü, 1959’da hizmete giren mevcut ‘Dostluk Köprüsü’ demir yolu bağlantısının yakınında yer alacak.

TR724'te yer alan habere göre Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Taraflar şu anda tasarım belgelerini tamamlıyor, inşaat ekiplerini oluşturuyor ve gerekli teçhizatı topluyor” dedi.
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