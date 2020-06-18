Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore yine tehdit etti /18 Haziran 2020 20:20

Kuzey Kore yine tehdit etti

Yonghap haber ajansı, Kuzey Kore hükümet medyasına dayandırarak verdiği haberinde, Kuzey tarafının Güney’i ‘hayal gücünün ötesinde’ askeri yanıt vermekle tehdit ettiğini yazdı.

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Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore tarafına karşıt broşürler yollamasıyla başlayan gerginlik artarak devam ediyor.

Yonghap haber ajansının aktardığına göre,Kuzey Kore hükümeti resmi haber organı Nodon Sinmun’da “Olası sonuçlar hakkında gürültü koparan Kuzey Kore devletinin düşmanları, hayal gücünün ötesinde sağır edici gürlemeyi üzerlerinde hissedecekler. Bu sadece başlangıç, askerlerimizin sabrı sona erdi. Detaylı ve ciddi bir savaş planı geliştirdiklerini açıkladılar” ifadelerine yer verdi.

 Daha önce, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı operasyonlar yöneticisi Jeon Dong-jin Kuzey’in askeri güç kullanma tehditlerine yanıt vererek "Kuzey Kore bedelini ağır öder" açıklaması yapmıştı.Güney Kore'deki aktivistlerin iki ülke arasındaki sınırda balonla broşür dağıtma girişimi üzerine 4 Haziran'da başlayan gerilimin ardından Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu. 
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