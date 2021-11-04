Kuzey Kore’yle ilgili korkutan nükleer araştırma





ABD ile nükleer anlaşma krizi yaşayan ve faaliyetlerini artıran Kuzey Kore’yle ilgili dikkat çeken bir araştırmaya imza atıldı.



Nükleer silah çalışmalarına hız veren Kuzey Kore'deki üretim tesislerinin uydu görüntüleri Stanford Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve İş birliği Merkezi tarafından incelendi. Uzmanlar uranyum zenginleştirme işlemi yapılan tesisler ve çevresindeki değişimi 2017-2020 yılları arasındaki uydu görüntüleriyle mercek altına aldı.



‘ASIL SORU NEDEN?’



Wall Street Journal’ın haberine göre, yapılan çalışma sonucu Kuzey Kore’nin sanılandan çok daha fazla uranyum ve nükleer silah geliştirme kapasitesi olduğu ortaya çıktı. Çalışmanın başında yer alan Sulgiye Park, “Kapasitenin 10’da 1 ya da 20’de 1’ini kullanıyorlar. Asıl büyük soru neden?” ifadelerini kullandı.