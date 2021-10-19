Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore'den iki füze denemesi /19 Ekim 2021 20:30

Kuzey Kore'den iki füze denemesi

Kuzey Kore'nin fırlattığı iki balistik füzenin Japon Denizi'ne düştüğü öne sürüldü. Japon yetkililer bölgedeki gemilerin alarma geçirildiğini duyurdu.

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Ulusal basına demeç veren Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore tarafından iki balistik füze denemesinin yapıldığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

'OLDUKÇA TALİHSİZ'

Sputnik'in haberine göre, Eylülden bu yana Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemelerini 'oldukça talihsiz' olarak niteleyen Kişida, Japon askeri unsurlarının güvenliğinin sağlanması ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ise düzenlediği basın toplantısında, 'Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları aleyhine olan denemeleri Japon hükümeti olarak kınadıklarını' belirtti. Savunma Bakanı Kişi Nobuo, denemeye ilişkin detay vermezken, hükümetin son durumu analiz ettiğini kaydetti.

JAPON GEMİLERİ ALARMA GEÇTİ

Japonya Sahil Güvenliği, füzelerin düşmüş olabileceği bölgelerdeki Japon gemilerinin alarma geçirildiğini açıkladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre füzelerden biri Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Sinpo bölgesinden yerel saatle 10.17'de Japon Denizi'ne fırlatıldı.

Ulusal gazetelerden JoongAng Ilbo'nun Güney Kore askeri kaynaklarına dayandırdığı haberde, diğer füzenin bir denizaltıdan fırlatıldığı aktarıldı. Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) 'yeni geliştirilmiş hipersonik' şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı
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