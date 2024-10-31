Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore'den kıtalararası balistik füze rekoru /31 Ekim 2024 10:21

Kuzey Kore'den kıtalararası balistik füze rekoru

Kuzey Kore, bir kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini ve bu denemenin bir Kuzey Kore füzesi için şimdiye kadarki en uzun uçuş süresine ulaştığına inanıldığını açıkladı.

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Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya göre, Kuzey Kore fırlatmanın “dünyanın en güçlü stratejik caydırıcılığının modernliğini ve güvenilirliğini gösterdiğini” savundu.

KCNA ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fırlatma alanında olduğunu ve testten “uygun askeri eylem” olarak bahsettiğini bildirdi.

Deneme aynı zamanda Kuzey Kore'nin nükleer üretim çabalarını yoğunlaştırdığı ve Rusya ile bağlarını güçlendirdiği bir dönemde gerçekleşti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na (JCS) göre füze “lofted açıyla” ateşlendi, yani dışarıdan ziyade neredeyse dikey olarak yukarı doğru uçtu ve bin kilometre mesafe kat etti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Lee Sung-joon, bunun Pyongyang'ın geçen ay açıkladığı 12 eksenli mobil fırlatıcıdan (TEL) ateşlenen “yeni tip katı tahrikli uzun menzilli balistik füze” olabileceğini söyledi.

Japon kamu yayıncısı NHK, Japon yetkililerin füzenin yaklaşık 86 dakika boyunca ve 7 bin kilometre yüksekliğe kadar uçtuğunu ve sabah Hokkaido'nun kuzeyindeki Okushiri Adası'nın batısında, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışında denize düştüğünü bildirdiğini söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, “Uçuş süresi şimdiye kadarki en uzun süreydi. Muhtemelen şimdiye kadarki en yeni füze” dedi.

NE OLMUŞTU?
Güney Kore Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) yetkilileri, ulusal mecliste milletvekillerine brifing verdi.

Brifing sonrası basına konuşan Güney Koreli milletvekilleri, Kuzey Kore'nin kasım ayında füze denemesi yapabileceğini ileri sürdü.

Milletvekilleri, Kuzey Kore'nin 5 Kasım'daki ABD seçimleri öncesi ya da sonrasında Punggye-ri sahasından ICBM fırlatabileceğini kaydetti.

Hazırlıkların "neredeyse tamam" olduğunun anlaşıldığını kaydeden milletvekilleri, mobil rampanın "belirli bölgeye" konuşlandırıldığını aktardı.

Milletvekilleri, fırlatmayla, Pyongyang yönetiminin, füze denemelerinde "atmosfere yeniden giriş" teknolojisini test etmeyi amaçladığını söyledi.
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