Kuzey Koreli bakan askeri destek haberlerinin ardından Rusya'da

Euronews'te yer alan habere göre bu adım, NATO'nun, Kiev'in ağustos ayındaki saldırısından bu yana Ukrayna ordusunu geri püskürtmek için mücadele eden Rus güçlerini desteklemek üzere Kuzey Kore birliklerinin Kursk'a konuşlandırıldığını doğrulamasından bir gün sonra öğrenildi.





Bu, Choe'nin altı hafta içinde Rusya'ya yaptığı ikinci ziyaret olmakla birlikte, gezinin asıl amacı belirsizliğini koruyor.



Güney Kore parlamentosunda kapalı kapılar ardında gerçekleşen bir toplantıda, ülkenin Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), iki ülkenin ilave askerlerin konuşlandırılması karşılığında Pyongyang'ın ne elde edebileceğinin taraflar arasında görüşüleceğini düşünüyor.





Rusya'nın bunun karşılığında teknoloji önerebileceğine dair spekülasyonlar var ki bu da Kuzey Kore'nin nükleer silah programının yarattığı tehdidi arttırabileceği için Güney Koreli ve Batılı liderleri endişelendiriyor.



Pyongyang ve Moskova, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da bulunduğunu doğrudan kabul etmemekle beraber, askeri iş birliklerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savunuyor.



İki ülke arasındaki ortaklık konusunda giderek artan bir endişe söz konusu. Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kuzey Kore ve Rusya arasında derinleşen askeri iş birliğinin "barış ve güvenliğe zarar verdiğini" söyledi.



Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşen Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Avrupa hükümetlerini "Pyongyang ve Moskova arasındaki yasa dışı alışverişleri izlemek ve engellemek" için daha yakın koordinasyon içinde olmaya çağırdı.



Cumhurbaşkanı Suk-yeol, birliklerin cephe bölgelerine beklenenden daha erken konuşlandırılabileceğini de sözlerine ekledi.



Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'ne göre bazı generaller ve diğer üst düzey yetkililer halihazırda cephe hattında bulunuyor olabilir.



ABD, Rusya'nın Kuzey Kore'den personel ve malzeme tedarik etmesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olduğunu ve Rusya'nın Kuzey Kore'nin yaptırımlardan kaçınmasına ve silah programını yasa dışı şekilde finanse etmesine yardımcı olduğu yönünde şüphelere yol açtığını söyledi.



Rus devlet medyası, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'nin Rusya ziyareti kapsamında Çarşamba günü Moskova'da temaslarda bulunacağını belirtti.