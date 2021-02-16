Kuzey Koreli siber korsanlar, Biontech aşı teknolojisini ele geçirmek harekete geçtiler iddiası

Kuzey Kore'den muhbirler ağına dayanarak iddialar aktaran Daily NK sitesinin Kuzey Koreli siber korsanların Batılı devletlerden koronavirüs aşısı yapımıyla ilgili bilgileri ele geçirdiği ve kendi aşısını ürettiğini öne sürmesi sonrası, Güney Kore haber ajansı Yonhap, Güney Kore istihbarat servisine dayanarak, Pyongang'ın Pfizer'den aşı teknolojisi ele geçirmeye çalıştığını ortaya attı.

Batı aleminin en güvendiği aşı konumundaki Almanya merkezli Biontech'in geliştirdiği, ABD'li ilaç devi Pfizer'in dağıttığı yeni teknoloji ürünü aşının peşine düşen Kuzey Koreli siber korsanların Pfizer'i hacklemeye çalıştığını iddia eden Yonhap, bu çabanın ne zaman gösterildiği ve başarıya ulaşıp ulaşmadığına açıklık getirmedi.

Haberde "Ulusal İstihbarat Servisi, bu bilgiyi ulusal meclisin istihbarat komisyonunun kapalı kapılar ardındaki oturumda paylaştı" denildi.





'Pfizer de hacklenenler arasında'

Parlamento oturumuna katılan muhalefet milletvekili Ha Tae-keung, gazetecilere, tedaviler ve aşılarla ilgili bilgi çalmak için hacklenen kurumlar arasında ABD'li ilaç devinin de olduğunu söyledi.





Ha "Siber saldırılarla Kovid aşısı ve tedavisi teknolojilerini çalma girişimi olmuş, Pfizer de hacklenenler arasında" dedi.





Biontech'in genetik mRNA teknolojisine dayanan kompleks aşısının üreticisi Pfizer, haberle ilgili açıklama yapmadı.





'Aşı geliştiricilerine devlet destekli siber korsan saldırıları arttı'

Kovid-19 aşısı geliştirme alanında büyük yarış ve rekabet yaşanırken, Reuters, hem pandeminin hem de araştırmaların son durumuyla ilgili bilgi edinmek için sağlık kurumları, aşı uzmanları ve aşı üreticilerine yönelik devlet destekli siber korsan saldırılarının yoğunlaştığını belirtti. Bu kapsamda geçen yıl Kuzey Koreli siber korsanların aşı geliştiren Batılı şirketler Johnson & Johnson , Novavax Inc, AstraZeneca dahil 9 sağlık kuruluşunun kodlarını kırmaya çalıştığı iddia edilmişti. Güney Kore istihbarat servisi de aşı geliştiricisi Güney Koreli şirketlerin Kuzey Koreli siber korsanların saldırısına uğradığı iddiasını ortaya atmıştı.





Kuzey Kore COVAX'tan 2 milyon doz aşı alacak

Diğer yandan ülkeyi dışarıya kapatmış bulunan ve pandemi başladığından beri vaka saptamadığında ısrar eden Kim Jong-un liderliğindeki Pyonyang yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve GAVI inisiyatifindeki COVAX küresel aşı paylaşım programına başvurdu. Bu kapsamda Kuzey Kore'ye bu yılın ilk yarısına dek 2 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısı teslim edilecek.





Pyonyang kaynaklı en yüksek aşı teknolojisini ele geçirme çabasında karaborsada satma hesabının yattığı da iddialar arasında.