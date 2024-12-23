Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore'ye kötü haber: Ukrayna'da ölen asker sayısı bini geçti /23 Aralık 2024 11:04

Kuzey Kore'ye kötü haber: Ukrayna'da ölen asker sayısı bini geçti

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna ile savaşında 1000’den fazla Kuzey Koreli askerin öldüğünü ya da yaralandığını söyledi.

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Pyongyang, Ukrayna güçlerinin bu yılın başlarında topraklarını ele geçirdiği Kursk sınır bölgesi de dahil olmak üzere Rus ordusunu takviye etmek üzere binlerce asker gönderdi.

JCS yaptığı açıklamada “Çeşitli bilgi ve istihbarat kaynakları aracılığıyla, son zamanlarda Ukrayna güçleriyle çatışmaya giren Kuzey Kore birliklerinin yaklaşık 1100 kayıp verdiğini değerlendiriyoruz” dedi. JCS aynı zamanda daha fazla Kuzey Kore askerinin Ukrayna’ya gönderilmek için hazırlandığını belirtti.

Güney Kore istihbaratı ayrıca Kuzey’in Rusya’ya “kendi kendini imha edebilen insansız hava araçları ürettiğini ve sağladığını” öne sürüyor.

Seul, Kuzey Kore’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki muharebe deneyimine dayanarak konvansiyonel savaş yeteneklerini modernize etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kuzey Kore ve Rusya, Moskova’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana askeri bağlarını güçlendirmişti. Pyongyang ve Moskova arasında Haziran ayında imzalanan önemli bir savunma anlaşması bu ay yürürlüğe girdi. Uzmanlar Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Rusya’dan ileri teknoloji ve birlikleri için savaş deneyimi edinmek istediğini söylüyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Kasım ayı başlarında yaptığı açıklamada Seul’ün Ukrayna’ya “silah sağlama olasılığını göz ardı etmediğini” söylemesi, ülkenin uzun süredir aktif çatışma halindeki ülkelere silah satışını yasaklayan politikasında önemli bir değişikliğe işaret etti.
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