Kuzey Kore'ye yönelik Kim Jong-un'u kızdıran hamle

Güney Koreli bir aktivist, Kuzey Kore'ye broşür gönderme gibi eylemleri suç sayan tartışmalı yeni yasaya rağmen bu hafta Kuzey'e büyük balonlarla 500 bin propaganda broşürü gönderdiğini söyledi.

Aktivist Park Sang-hak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hükümetini eleştiren 500 bin broşürü taşıyan 10 büyük balonu, Kuzey Kore sınırına yakın yerlerden gönderdiklerini belirterek polisin daha sonraki girişimleri durduracağı endişesiyle balonları gönderdikleri lokasyonları açıklamadı.





Söz konusu eylemi nedeniyle cezalandırılsa da Kuzey Kore halkı özgürlük, hakikat ve umut mektuplarını beklediği müddetçe eylemlerine devam edeceğini vurgulayan Park, broşür gönderme karşıtı yasayı "en kötü yasa" olarak nitelendirdi.



