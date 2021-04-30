Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Kore'ye yönelik Kim Jong-un'u kızdıran hamle /30 Nisan 2021 14:02

Kuzey Kore'ye yönelik Kim Jong-un'u kızdıran hamle

Güney Koreli aktivist, Kuzey Kore'ye balonlarla 500 bin propaganda broşürü gönderdi

SHABER3.COM

Güney Koreli bir aktivist, Kuzey Kore'ye broşür gönderme gibi eylemleri suç sayan tartışmalı yeni yasaya rağmen bu hafta Kuzey'e büyük balonlarla 500 bin propaganda broşürü gönderdiğini söyledi.
Aktivist Park Sang-hak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hükümetini eleştiren 500 bin broşürü taşıyan 10 büyük balonu, Kuzey Kore sınırına yakın yerlerden gönderdiklerini belirterek polisin daha sonraki girişimleri durduracağı endişesiyle balonları gönderdikleri lokasyonları açıklamadı.

Söz konusu eylemi nedeniyle cezalandırılsa da Kuzey Kore halkı özgürlük, hakikat ve umut mektuplarını beklediği müddetçe eylemlerine devam edeceğini vurgulayan Park, broşür gönderme karşıtı yasayı "en kötü yasa" olarak nitelendirdi.

Gyeonggi ve Gangwon eyaletlerindeki polis karakollarında görevli yetkililer, aktivist Park'ın bu hafta Kuzey'e balon gönderip göndermediğini hemen teyit edemeyeceklerini ifade etti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cha Duck Chul, polis ve askeri yetkililerin Park'ın açıklamasını doğrulamak için çalıştığını belirterek hükümetin davayı yasanın amacı doğrultusunda ele alacağını ifade etti.

Güney Koreli aktivist, Kuzey Koreye balonlarla 500 bin propaganda broşürü gönderdi
Aktivist Park Sang-hak, yasa kapsamında 3 yıla kadar hapis veya 30 milyon wonluk (27 bin ABD doları) para cezasına çarptırılabilir.
Güney Kore, iki ülke ilişkilerinde artan gerginlik nedeniyle Aralık 2020'de sınırdan Kuzey Kore tarafına broşür ve balon gönderilmesini yasaklamıştı.

Broşür göndermeyi suç sayan yasa, Aralık 2020'de parlamentoda kabul edilmiş, martta yürürlüğe girmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kuzey Kore'ye yönelik Kim Jong-un'u kızdıran hamle Sonraki Haber >>

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

İnfak Ayı: Ramazan

İnfak Ayı: Ramazan

Almanya'yı şok eden görüntü

Almanya'yı şok eden görüntü

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul’da ekmek kavgası

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:43:44