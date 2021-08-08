Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore'yi de sel vurdu /08 Ağustos 2021 20:18

Kuzey Kore'yi de sel vurdu

Dünyanın farklı bölgelerinden felaket haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak da Kuzey Kore'de şiddetli yağmurlar sonrası sel oluştuğu ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un orduyu göreve çağırdığı belirtildi.

SHABER3.COM

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduyu son zamanlarda şiddetli yağışların vurduğu bölgelerde yardım çalışmaları yapmaya çağırdı.

Devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Kuzey Kore'de selden etkilenen 1000'den fazla ev hasar gördü. Yaklaşık 5 bin kişi tahliye edilirken, tarım arazilerinin hasar görmesiyle, ekonomik kriz ve gıda kıtlığı endişeleri gündeme geldi.

Haziran ayında, gıda bağlamında ülkenin "gergin" bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyen Kim Jong-un, tarım sektörünün geçen yıl sele neden olan tayfunlar nedeniyle tahıl hedeflerini karşılayamadığını ve bunun büyük ölçüde bu yılki hasada bağlı olacağını söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kuzey Kore'yi de sel vurdu Sonraki Haber >>

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:14:01