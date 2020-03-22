Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Makedonya, NATO'ya katılıyor /22 Mart 2020 16:54

Kuzey Makedonya, NATO'ya katılıyor

Kuzey Makedonya, NATO’ya katılmak için gerekli olan son üyelik belgesini imzaladı.

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Kuzey Makedonya’nın NATO’ya üyelik belgesini imzalayan Cumhurbaşkanı Stevo Pendarowskiy, şu ifadeleri kullandı: 

"Bu belge ile, cumhurbaşkanı olarak, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Kuzey Atlantik Anlaşması'na katıldığını ve bu antlaşmanın tüm hükümlerine uymayı ve uygulamayı taahhüt ettiğini beyan ediyorum." NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada ittifakın 30. üye ülkeyi karşılamaya hazır olduğunu belirtti. 

Kuzey Makedonya’nın kabul prosedürünün tamamlanmasının Kuzey Atlantik Konseyi’nin Dışişleri Bakanları düzeyindeki Nisan ayı toplantısında açıklanacağı öngörülmüştü, ancak koronavirüsün yayılması nedeniyle toplantı iptal edildi. Şubat ayında, Kuzey Makedonya Parlamentosu milletvekilleri ülkenin NATO'ya üyeliği için oy kullandı. Kuzey Makedonya'nın NATO’ya üyeliğini üye ülkeler arasında en son İspanya onayladı.
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